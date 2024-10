Beaucoup de fausses informations circulent sur internet au sujet de nouvelles aides qui seraient versées par la Caf.

Derrière ces titres spectaculaires se cache une volonté de ces sites internet de faire de l’audience au détriment d’une information claire et vérifiée.

Aucune nouvelle aide n’a été annoncée ces dernières semaines légitimant ces articles qui s’appuient sur des situations fausses ou très partielles.

Le moyen le plus sûr de savoir si vous bénéficiez bien de tous vos droits, c’est d’aller sur le site caf.fr > Espace Mon Compte.

Vous pouvez vérifier et corriger toutes les informations de votre profil, faire des simulations de vos droits et demander des prestations familiales et sociales.

Enfin, tout au long de l’année, seul le site caf.fr vous informe sur les différentes aides et primes exceptionnelles versées aux Personnes qui perçoivent déjà des prestations de la Caf ou qui vont en percevoir (en cours d’affiliation à la suite d’une demande de prestation). Les personnes qui ont déjà eu un dossier sont toujours considérées comme « allocataires » même si leur dossier est radié (fermé). .

Vous savez tout de suite si vous êtes concerné et vous êtes guidé dans les démarches à faire.

Si vous rencontrez des difficultés avec le numérique, des agents de votre Caf sont disponibles pour vous accompagner en accueil.